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Погода в Україні 10 вересня: у Карпатах можливі дощі

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

10 вересня в Україні затримається бабине літо, тому погода буде максимально комфортною. Детальніший прогноз на сьогодні читайте далі.

10 вересня, у вівторок, майже по всій країні переважатиме суха та малохмарна погода. Лише у Карпатах та на Закарпатті можливі короткочасні дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря – гуляти-не нагулятися: протягом дня +24+29 градусів. Вітер в Україні південно-східний та східний, 3-8 м/с, на Заході та в Приазов`ї окремі пориви до 15 м/с. У Києві вівторок буде чудовим – сухо, малохмарно, вдень у столиці очікується близько +27 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 10 вересня у містах України:

Погода в Україні 10 вересня: у Карпатах можливі дощі - фото 353641
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +24+26
  • Херсон +26+28
  • Полтава +24+26
  • Суми +25+27
  • Харків +26+28
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +24+26

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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