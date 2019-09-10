Погода в Україні 10 вересня: у Карпатах можливі дощі

10 вересня в Україні затримається бабине літо, тому погода буде максимально комфортною. Детальніший прогноз на сьогодні читайте далі.

10 вересня, у вівторок, майже по всій країні переважатиме суха та малохмарна погода. Лише у Карпатах та на Закарпатті можливі короткочасні дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря – гуляти-не нагулятися: протягом дня +24+29 градусів. Вітер в Україні південно-східний та східний, 3-8 м/с, на Заході та в Приазов`ї окремі пориви до 15 м/с. У Києві вівторок буде чудовим – сухо, малохмарно, вдень у столиці очікується близько +27 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 10 вересня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +25+27

Хмельницький +24+26

Житомир +25+27

Чернігів +25+27

Черкаси +25+27

Миколаїв +26+28

Одеса +24+26

Херсон +26+28

Полтава +24+26

Суми +25+27

Харків +26+28

Дніпро +26+28

Запоріжжя +25+27

Донецьк +25+27

Луганськ +24+26

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