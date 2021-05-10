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Погода в Україні 10 травня: прогноз на понеділок

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

10 травня в Україні поступово почне підійматись температура повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

10 травня, у понеділок, весняне тепло почне повертатись, а вітер трохи стихне. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, вдень в країні очікується до +15+22. Трохи свіжіше буде у східних областях – до +11+16.

Прогноз погоди на 10 травня у містах України:

Погода в Україні 10 травня: прогноз на понеділок - фото 458731
  • Ужгород +17+19
  • Львів +17+19
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +16+18
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +13+15
  • Суми +13+15
  • Харків +13+15
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +13+15

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