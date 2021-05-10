Погода в Україні 10 травня: прогноз на понеділок

10 травня в Україні поступово почне підійматись температура повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

10 травня, у понеділок, весняне тепло почне повертатись, а вітер трохи стихне. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, вдень в країні очікується до +15+22. Трохи свіжіше буде у східних областях – до +11+16.

Прогноз погоди на 10 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +17+19

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +14+16

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +14+16

Черкаси +14+16

Миколаїв +15+17

Одеса +16+18

Херсон +15+17

Сімферополь +15+17

Полтава +13+15

Суми +13+15

Харків +13+15

Дніпро +13+15

Запоріжжя +14+16

Донецьк +13+15

Луганськ +13+15

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