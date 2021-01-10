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Погода в Україні 10 січня: де очікуються дощі з мокрим снігом
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10 січня антициклон визначатиме погоду майже по всій країні, однак місцями все ж можливі опади. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
10 січня, у неділю, завдяки антициклону у більшості областей переважатиме суха погода, лише на півночі та крайньому півдні можливі дощі з мокрим снігом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"До нас нарешті прийдуть морози. Вже найближчої ночі почне трохи підморожувати, 0-5 градусів морозу, вдень 10-го січня передбачається від 2 морозу до 2 тепла. Надалі похолодання в Україні посилиться. На Василя, Новий рік, на другий Святвечір, на Водохреще будемо з морозами", – додала вона.
Прогноз погоди на 10 січня у містах України:
- Ужгород 0+2
- Львів 0+2
- Чернівці 0-2
- Івано-Франківськ 0-2
- Тернопіль -1+1
- Рівне 0+2
- Луцьк 0+2
- Вінниця 0+2
- Хмельницький -1+1
- Житомир 0+2
- Чернігів 0+2
- Черкаси 0+2
- Миколаїв +2+4
- Одеса +2+4
- Херсон +1+3
- Сімферополь +2+4
- Полтава 0+2
- Суми -1+1
- Харків 0+2
- Дніпро 0+2
- Запоріжжя +1+3
- Донецьк 0+2
- Луганськ 0+2
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