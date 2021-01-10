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Погода в Україні 10 січня: де очікуються дощі з мокрим снігом

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Прогноз погоди на 10 січня - фото 1
Прогноз погоди на 10 січня

10 січня антициклон визначатиме погоду майже по всій країні, однак місцями все ж можливі опади. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

10 січня, у неділю, завдяки антициклону у більшості областей переважатиме суха погода, лише на півночі та крайньому півдні можливі дощі з мокрим снігом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"До нас нарешті прийдуть морози. Вже найближчої ночі почне трохи підморожувати, 0-5 градусів морозу, вдень 10-го січня передбачається від 2 морозу до 2 тепла. Надалі похолодання в Україні посилиться. На Василя, Новий рік, на другий Святвечір, на Водохреще будемо з морозами", – додала вона.

Прогноз погоди на 10 січня у містах України:

Погода в Україні 10 січня: де очікуються дощі з мокрим снігом - фото 442449
  • Ужгород 0+2
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0-2
  • Івано-Франківськ 0-2
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир 0+2
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +2+4
  • Херсон +1+3
  • Сімферополь +2+4
  • Полтава 0+2
  • Суми -1+1
  • Харків 0+2
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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