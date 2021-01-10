Погода в Україні 10 січня: де очікуються дощі з мокрим снігом

10 січня антициклон визначатиме погоду майже по всій країні, однак місцями все ж можливі опади. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

10 січня, у неділю, завдяки антициклону у більшості областей переважатиме суха погода, лише на півночі та крайньому півдні можливі дощі з мокрим снігом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"До нас нарешті прийдуть морози. Вже найближчої ночі почне трохи підморожувати, 0-5 градусів морозу, вдень 10-го січня передбачається від 2 морозу до 2 тепла. Надалі похолодання в Україні посилиться. На Василя, Новий рік, на другий Святвечір, на Водохреще будемо з морозами", – додала вона.

Прогноз погоди на 10 січня у містах України:

Ужгород 0+2

Львів 0+2

Чернівці 0-2

Івано-Франківськ 0-2

Тернопіль -1+1

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький -1+1

Житомир 0+2

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +2+4

Одеса +2+4

Херсон +1+3

Сімферополь +2+4

Полтава 0+2

Суми -1+1

Харків 0+2

Дніпро 0+2

Запоріжжя +1+3

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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