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Погода в Україні 10 серпня: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз погоди на 10 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 10 серпня 2022 в Україні / Kevin Erdvig on Unsplash

10 серпня майже по всій країні переважатиме комфортна та малохмарна погода. Лише у кількох областях можливі дощі з грозами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

10 серпня, у середу, спека затримається лише у східних та частково південних областях, де вдень до +30+35. На решті території нашої країни очікується комфортніша температура до +20+26, місцями до +29. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у середу періодично в західних областях, можливі вздовж смуги Вінниччина Черкащина Чернігівщина Сумщина. Інші області, які не ввійшли в цей перелік без істотних опадів, мінлива хмарність, переважно суха погода. Вітер північно-східний, помірний, у південній частині можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, поділилась вона.

У Києві 10 серпня пройде без суттєвих опадів, температура до +22+23 з помірним вітром.

Прогноз погоди на 10 серпня у містах України:

Погода в Україні 10 серпня: у яких областях пройдуть дощі - фото 511181
  • Ужгород +22+22
  • Львів +21+23
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Чернівці +20+22
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +22+22
  • Кропивницький +27+29
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +29+31
  • Херсон +32+34
  • Сімферополь +31+33
  • Полтава +28+30
  • Суми +22+24
  • Харків +32+34
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +33+35
  • Донецьк +33+35
  • Луганськ +33+35

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