Погода в Україні 10 серпня: у яких областях пройдуть дощі

10 серпня майже по всій країні переважатиме комфортна та малохмарна погода. Лише у кількох областях можливі дощі з грозами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

10 серпня, у середу, спека затримається лише у східних та частково південних областях, де вдень до +30+35. На решті території нашої країни очікується комфортніша температура до +20+26, місцями до +29. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у середу періодично в західних областях, можливі вздовж смуги Вінниччина – Черкащина – Чернігівщина – Сумщина. Інші області, які не ввійшли в цей перелік – без істотних опадів, мінлива хмарність, переважно суха погода. Вітер північно-східний, помірний, у південній частині можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, – поділилась вона.

У Києві 10 серпня пройде без суттєвих опадів, температура до +22+23 з помірним вітром.

Прогноз погоди на 10 серпня у містах України:

Ужгород +22+22

Львів +21+23

Івано-Франківськ +19+21

Чернівці +20+22

Тернопіль +21+23

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +21+23

Хмельницький +21+23

Житомир +20+22

Чернігів +20+22

Черкаси +22+22

Кропивницький +27+29

Миколаїв +31+33

Одеса +29+31

Херсон +32+34

Сімферополь +31+33

Полтава +28+30

Суми +22+24

Харків +32+34

Дніпро +31+33

Запоріжжя +33+35

Донецьк +33+35

Луганськ +33+35

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