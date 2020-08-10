Погода в Україні 10 серпня: прогноз на понеділок

10 серпня частину областей накриють короткочасні дощі, але літня спека все ще затримається. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 10 серпня, у понеділок, в країні все ще втримається сонячна та суха погода. Але короткочасні дощі вранці та вдень очікуються у західних, північних та центральних областях. Температура повітря вдень сягне +23+28, на півдні - до +29+32.

Погода 10 серпня у Києві не надто зміниться, адже вдень можливий дощ, а температура +25+27.

Прогноз погоди на 10 серпня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +25+27

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +25+27

Хмельницький +25+27

Житомир +25+27

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +29+31

Одеса +30+32

Херсон +29+31

Сімферополь +29+31

Полтава +25+27

Суми +25+27

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +29+31

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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