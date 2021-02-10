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Погода в Україні 10 лютого: де очікуються снігопади

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

10 лютого у більшості областей країни прогнозуються складні погодні умови зі снігопадами та дощем. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

10 лютого, у середу, майже по всій країні очікують опади, але у різний час. Вранці сніжитиме у західних та північних областях, вранці та вдень – у центральних, а вдень та ввечері – у східних, а також на Дніпропетровщині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на решті території переважатиме суха погода.

"Залишається складною ситуація на дорогах та тротуарах. Особливо там, де мокрий сніг та дощ. Вітер північно-східний, поривчастий. Градуси трохи запанікують перед циклоном і поженуть хто куди. У північній частині та більшості західних областей передбачається вдень -3-9 градусів. А на південному заході, навколо Карпат, від 3 морозу до 3 тепла. У центральних областях та на Сході України від 4 морозу до 4 тепла. У південній частині +4+8 градусів, в Криму до +12 градусів. Київ у середу також зустрічатиме черговий циклон. Вдень 10-го лютого циклон піде на Схід, київський сніг послабшає та припиниться", – додала вона.

Прогноз погоди на 10 лютого у містах України:

Погода в Україні 10 лютого: де очікуються снігопади - фото 447066
  • Ужгород +2+4
  • Львів 0-2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль -2-4
  • Рівне -3-5
  • Луцьк -3-5
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький -1-3
  • Житомир -5-7
  • Чернігів -5-7
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +8+10
  • Херсон +8+10
  • Сімферополь +11+13
  • Полтава 0+2
  • Суми -5-7
  • Харків +2+4
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк+3+5
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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