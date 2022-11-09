Погода в Україні 10 листопада: синоптик розповіла, коли прийде похолодання

10 листопада в Україні триватиме красива і тепла погода. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

10 листопада, у четвер, буде привід порадіти сонцю чи просто сухій погоді. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, лише в західних областях атмосферний фронт організує звичну осінню погоді – хмарно та часом дощі.

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Ми так звикли лаяти листопад за його хмарність, за найбільшу кількість хмарних днів і найменшу сонячних, що оце теперішнє несподіване сонце в багатьох областях радісно дивує! Температура повітря в Україні протягом дня четверга коливатиметься в межах +9+14 градусів", – додала вона.

У Києві 10 листопада буде без дощу, близько +10 градусів – хороша погода.

Прогноз погоди на 10 листопада по містах України:

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