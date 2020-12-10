Погода в Україні 10 грудня: потепління та мокрий сніг

10 грудня в Україні очікується нова порція потепління, однак штормовий вітер та нічні морози все ж затримаються. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

10 грудня, у четвер, майже по всій країні відчутно підійметься температура повітря. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, потепління доповнить сильний штормовий вітер, а у західних та північних областях і на Одещині, Вінниччині, Черкащині та Миколаївщині можливі опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

"10-го грудня в Україну прийде потепління. Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу нуля, на Заході очікується +2+6 градусів, на Півдні +4+8, в Криму до +12 градусів. У Києві четвер буде із сильним південно-східним вітром. Мокрий сніг та дощ більш ймовірні в другій половині дня або надвечір. Вдень повітря явно буде теплішим, близько нуля градусів. Зміна повітряних мас завжди супроводжується коливаннями атмосферного тиску, збільшиться хмарність, посилиться вологість повітря, завіватиме штормовий вітер – все це може негативно позначитися на самопочутті. Плюс – ускладниться ситуація на дорогах там, де прогнозуються опади", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 10 грудня у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +3+5

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +2+4

Рівне +1+3

Луцьк +2+4

Вінниця +2+4

Хмельницький +2+4

Житомир 0+2

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв +3+5

Одеса +6+8

Херсон +3+5

Сімферополь +9+11

Полтава -1+1

Суми 0-2

Харків 0-2

Дніпро -1+1

Запоріжжя +1+3

Донецьк -1+1

Луганськ 0-2

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