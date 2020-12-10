Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Погода в Україні 10 грудня: потепління та мокрий сніг

  • 2
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

10 грудня в Україні очікується нова порція потепління, однак штормовий вітер та нічні морози все ж затримаються. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

10 грудня, у четвер, майже по всій країні відчутно підійметься температура повітря. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, потепління доповнить сильний штормовий вітер, а у західних та північних областях і на Одещині, Вінниччині, Черкащині та Миколаївщині можливі опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

"10-го грудня в Україну прийде потепління. Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу нуля, на Заході очікується +2+6 градусів, на Півдні +4+8, в Криму до +12 градусів. У Києві четвер буде із сильним південно-східним вітром. Мокрий сніг та дощ більш ймовірні в другій половині дня або надвечір. Вдень повітря явно буде теплішим, близько нуля градусів. Зміна повітряних мас завжди супроводжується коливаннями атмосферного тиску, збільшиться хмарність, посилиться вологість повітря, завіватиме штормовий вітер все це може негативно позначитися на самопочутті. Плюс ускладниться ситуація на дорогах там, де прогнозуються опади", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 10 грудня у містах України:

Погода в Україні 10 грудня: потепління та мокрий сніг - фото 438456
  • Ужгород +4+6
  • Львів +3+5
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +1+3
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир 0+2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +6+8
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава -1+1
  • Суми 0-2
  • Харків 0-2
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ 0-2

Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків
  • 29 листопада, 18:52
  • 301
Новорічні лайфхаки: як швидко і бюджетно прикрасити домівку взимку
  • 30 листопада, 18:05
  • 350
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2701893
Загрузка...
Новини