Погода в Україні 10 червня: синоптик попередила про грози з градом

10 червня в Україні все ще затримається циклон, тому без дощів з грозами не обійдеться. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

10 червня, у четвер, дощі прогнозуються майже у всіх областях країни. А місцями доповнять картину шквали та град, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, прояснення очікуються у північних та південних областях, але без парасолі краще не виходити.

"Температура повітря радуватиме, протягом дня очікується +20+24 градуси. У Києві в четвер є ймовірність дощу з грозою, проте сонця вистачатиме також. Стовпчики термометрів піднімуться до +20+23 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 10 червня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +22+24

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +22+24

Хмельницький +22+24

Житомир +22+24

Чернігів +22+24

Черкаси +22+24

Миколаїв +24+26

Одеса +24+26

Херсон +23+25

Сімферополь +22+24

Полтава +22+24

Суми +21+23

Харків +22+24

Дніпро +22+24

Запоріжжя +22+24

Донецьк +22+24

Луганськ +23+25

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