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Погода в Україні 10 червня: синоптик попередила про грози з градом

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

10 червня в Україні все ще затримається циклон, тому без дощів з грозами не обійдеться. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

10 червня, у четвер, дощі прогнозуються майже у всіх областях країни. А місцями доповнять картину шквали та град, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, прояснення очікуються у північних та південних областях, але без парасолі краще не виходити.

"Температура повітря радуватиме, протягом дня очікується +20+24 градуси. У Києві в четвер є ймовірність дощу з грозою, проте сонця вистачатиме також. Стовпчики термометрів піднімуться до +20+23 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 10 червня у містах України:

Погода в Україні 10 червня: синоптик попередила про грози з градом - фото 462802
  • Ужгород +22+24
  • Львів +22+24
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +24+26
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +22+24
  • Суми +21+23
  • Харків +22+24
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +23+25

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