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Погода в Україні 10 червня: синоптик попередила про грози з градом
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10 червня в Україні все ще затримається циклон, тому без дощів з грозами не обійдеться. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
10 червня, у четвер, дощі прогнозуються майже у всіх областях країни. А місцями доповнять картину шквали та град, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, прояснення очікуються у північних та південних областях, але без парасолі краще не виходити.
"Температура повітря радуватиме, протягом дня очікується +20+24 градуси. У Києві в четвер є ймовірність дощу з грозою, проте сонця вистачатиме також. Стовпчики термометрів піднімуться до +20+23 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 10 червня у містах України:
- Ужгород +22+24
- Львів +22+24
- Чернівці +22+24
- Івано-Франківськ +22+24
- Тернопіль +22+24
- Рівне +23+25
- Луцьк +23+25
- Вінниця +22+24
- Хмельницький +22+24
- Житомир +22+24
- Чернігів +22+24
- Черкаси +22+24
- Миколаїв +24+26
- Одеса +24+26
- Херсон +23+25
- Сімферополь +22+24
- Полтава +22+24
- Суми +21+23
- Харків +22+24
- Дніпро +22+24
- Запоріжжя +22+24
- Донецьк +22+24
- Луганськ +23+25
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