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Погода в Україні 10 березня: нова порція похолодання

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

10 березня в Україні ще не буде відчуватись справжня весна, хоч у більшості областей буде сухо, але холодно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

10 березня, у середу, антициклон визначатиме погоду у значній частині країни, тому значних опадів не прогнозується. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на опади та на потепління варто чекати вже на вихідних.

"Вітер буде з північного сходу, помірний. Вдень передбачається від -3 до +3 градусів, на Закарпатті до +6 градусів. У Києві 10-го березня буде сухо та холодно, вночі -5-8 градусів, вдень 0-2 градуси морозу", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 10 березня у містах України:

Погода в Україні 10 березня: нова порція похолодання - фото 450918
  • Ужгород +4+6
  • Львів +1+3
  • Чернівці +1+3
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +1+3
  • Херсон 0+2
  • Сімферополь 0+2
  • Полтава 0-2
  • Суми 0-2
  • Харків 0-2
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0-2
  • Луганськ 0-2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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