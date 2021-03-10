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Погода в Україні 10 березня: нова порція похолодання
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10 березня в Україні ще не буде відчуватись справжня весна, хоч у більшості областей буде сухо, але холодно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
10 березня, у середу, антициклон визначатиме погоду у значній частині країни, тому значних опадів не прогнозується. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на опади та на потепління варто чекати вже на вихідних.
"Вітер буде з північного сходу, помірний. Вдень передбачається від -3 до +3 градусів, на Закарпатті до +6 градусів. У Києві 10-го березня буде сухо та холодно, вночі -5-8 градусів, вдень 0-2 градуси морозу", – додала синоптик.
Прогноз погоди на 10 березня у містах України:
- Ужгород +4+6
- Львів +1+3
- Чернівці +1+3
- Івано-Франківськ +1+3
- Тернопіль 0+2
- Рівне 0+2
- Луцьк 0+2
- Вінниця 0+2
- Хмельницький 0+2
- Житомир 0+2
- Чернігів -1+1
- Черкаси 0+2
- Миколаїв +1+3
- Одеса +1+3
- Херсон 0+2
- Сімферополь 0+2
- Полтава 0-2
- Суми 0-2
- Харків 0-2
- Дніпро -1+1
- Запоріжжя 0+2
- Донецьк 0-2
- Луганськ 0-2
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