Погода в Україні 10 березня: нова порція похолодання

10 березня в Україні ще не буде відчуватись справжня весна, хоч у більшості областей буде сухо, але холодно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

10 березня, у середу, антициклон визначатиме погоду у значній частині країни, тому значних опадів не прогнозується. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на опади та на потепління варто чекати вже на вихідних.

"Вітер буде з північного сходу, помірний. Вдень передбачається від -3 до +3 градусів, на Закарпатті до +6 градусів. У Києві 10-го березня буде сухо та холодно, вночі -5-8 градусів, вдень 0-2 градуси морозу", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 10 березня у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +1+3

Чернівці +1+3

Івано-Франківськ +1+3

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв +1+3

Одеса +1+3

Херсон 0+2

Сімферополь 0+2

Полтава 0-2

Суми 0-2

Харків 0-2

Дніпро -1+1

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0-2

Луганськ 0-2

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