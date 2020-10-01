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Погода в Україні 1 жовтня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

1 жовтня майже по всій Україні очікується волога дощова погода з сильним вітром. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

1 жовтня, у четвер, дощова погода втримається на Заході, Півдні, Півночі, а також у більшості центральних областей. Лише на Сході країни переважатиме суха погода, однак опади компенсує сильний вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря у четвер становитиме +15+18 градусів, на Півдні +17+20 градусів, у західних областях +13+16 градусів. У Києві жовтень почнеться хмарно, буде вогко, вітряно, але трохи тепліше, до +17 градусів. У суботу-неділю навіть повернуться +20 градусів. Проте впродовж тижня все ж переважатиме волога погода, так що парасолі, дощовики і брендові калоші далеко не ховайте. Осінь", – додала вона.

Прогноз погоди на 1 жовтня у містах України:

Погода в Україні 1 жовтня: точний прогноз по містах - фото 428174
  • Ужгород +14+16
  • Львів +14+16
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +17+19
  • Херсон +19+21
  • Сімферополь +19+21
  • Полтава +16+18
  • Суми +15+17
  • Харків +18+20
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +19+21

Читайте також: Погода у жовтні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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