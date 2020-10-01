Погода в Україні 1 жовтня: точний прогноз по містах

1 жовтня майже по всій Україні очікується волога дощова погода з сильним вітром. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

1 жовтня, у четвер, дощова погода втримається на Заході, Півдні, Півночі, а також у більшості центральних областей. Лише на Сході країни переважатиме суха погода, однак опади компенсує сильний вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.



"Температура повітря у четвер становитиме +15+18 градусів, на Півдні +17+20 градусів, у західних областях +13+16 градусів. У Києві жовтень почнеться хмарно, буде вогко, вітряно, але трохи тепліше, до +17 градусів. У суботу-неділю навіть повернуться +20 градусів. Проте впродовж тижня все ж переважатиме волога погода, так що парасолі, дощовики і брендові калоші далеко не ховайте. Осінь", – додала вона.

Прогноз погоди на 1 жовтня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +14+16

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +14+16

Рівне +15+17

Луцьк +14+16

Вінниця +16+18

Хмельницький +15+17

Житомир +16+18

Чернігів +16+18

Черкаси +16+18

Миколаїв +18+20

Одеса +17+19

Херсон +19+21

Сімферополь +19+21

Полтава +16+18

Суми +15+17

Харків +18+20

Дніпро +17+19

Запоріжжя +18+20

Донецьк +18+20

Луганськ +19+21

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