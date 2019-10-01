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Погода в Україні 1 жовтня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

1 жовтня в країні переважатиме тепла та малохмарна погода, однак місцями можливі незначні опади. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 1 жовтня, у вівторок, майже у всіх областях буде сонячно та тепло. Лише на Харківщині, на Луганщині та на Донеччині можливі періодичні дощі. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +16+23, а найсвіжіше буде у центрі та на півночі країни – до +14+18.

У Києві 1 жовтня прогнозується +14+16, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 1 жовтня у містах України:

Погода в Україні 1 жовтня: точний прогноз по містах - фото 358481
  • Ужгород +21+23
  • Львів +21+23
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +20+22
  • Херсон +21+23
  • Полтава +15+17
  • Суми +14+16
  • Харків +16+18
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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