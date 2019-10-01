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Погода в Україні 1 жовтня: точний прогноз по містах
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1 жовтня в країні переважатиме тепла та малохмарна погода, однак місцями можливі незначні опади. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 1 жовтня, у вівторок, майже у всіх областях буде сонячно та тепло. Лише на Харківщині, на Луганщині та на Донеччині можливі періодичні дощі. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +16+23, а найсвіжіше буде у центрі та на півночі країни – до +14+18.
У Києві 1 жовтня прогнозується +14+16, без істотних опадів.
Прогноз погоди на 1 жовтня у містах України:
- Ужгород +21+23
- Львів +21+23
- Чернівці +21+23
- Івано-Франківськ +21+23
- Тернопіль +17+19
- Рівне +16+18
- Луцьк +16+18
- Вінниця +17+19
- Хмельницький +16+18
- Житомир +15+17
- Чернігів +14+16
- Черкаси +15+17
- Миколаїв +20+22
- Одеса +20+22
- Херсон +21+23
- Полтава +15+17
- Суми +14+16
- Харків +16+18
- Дніпро +16+18
- Запоріжжя +21+23
- Донецьк +16+18
- Луганськ +16+18
Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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