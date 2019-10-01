Погода в Україні 1 жовтня: точний прогноз по містах

1 жовтня в країні переважатиме тепла та малохмарна погода, однак місцями можливі незначні опади. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 1 жовтня, у вівторок, майже у всіх областях буде сонячно та тепло. Лише на Харківщині, на Луганщині та на Донеччині можливі періодичні дощі. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +16+23, а найсвіжіше буде у центрі та на півночі країни – до +14+18.

У Києві 1 жовтня прогнозується +14+16, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 1 жовтня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +21+23

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +17+19

Рівне +16+18

Луцьк +16+18

Вінниця +17+19

Хмельницький +16+18

Житомир +15+17

Чернігів +14+16

Черкаси +15+17

Миколаїв +20+22

Одеса +20+22

Херсон +21+23

Полтава +15+17

Суми +14+16

Харків +16+18

Дніпро +16+18

Запоріжжя +21+23

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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