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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Погода в Україні 1 вересня: що чекати у перший день осені

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

1 вересня в Україні все ще затримається літня спека, адже температура повітря продовжить підійматись. Прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

1 вересня, у неділю, в Україні домінуватиме сонячна та суха погода, лише на півночі, у центрі та заході можливі локальні дощі з грозами. Температура повітря вдень сягне +26+32, а найсвіжіше буде на сході - до +25+27. У Києві 1 вересня повітря прогріється до +28+30, ймовірний локальний дощ з грозою.

Прогноз погоди на 1 вересня у містах України:

Погода в Україні 1 вересня: що чекати у перший день осені - фото 351526
  • Ужгород +30+32
  • Львів +29+31
  • Чернівці +28+39
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +28+30
  • Луцьк +28+30
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький +28+30
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +28+30
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +29+31
  • Херсон +29+31
  • Полтава +27+29
  • Суми +26+28
  • Харків +26+28
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +25+27

Читайте також: Погода в Україні на вересень 2019: прогноз на початок осені

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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