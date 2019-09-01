Погода в Україні 1 вересня: що чекати у перший день осені

1 вересня в Україні все ще затримається літня спека, адже температура повітря продовжить підійматись. Прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

1 вересня, у неділю, в Україні домінуватиме сонячна та суха погода, лише на півночі, у центрі та заході можливі локальні дощі з грозами. Температура повітря вдень сягне +26+32, а найсвіжіше буде на сході - до +25+27. У Києві 1 вересня повітря прогріється до +28+30, ймовірний локальний дощ з грозою.

Прогноз погоди на 1 вересня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +29+31

Чернівці +28+39

Івано-Франківськ +29+31

Тернопіль +29+31

Рівне +28+30

Луцьк +28+30

Вінниця +28+30

Хмельницький +28+30

Житомир +27+29

Чернігів +26+28

Черкаси +28+30

Миколаїв +29+31

Одеса +29+31

Херсон +29+31

Полтава +27+29

Суми +26+28

Харків +26+28

Дніпро +28+30

Запоріжжя +27+29

Донецьк +26+28

Луганськ +25+27

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