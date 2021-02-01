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Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах
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1 лютого в Україні очікується снігова погода з морозами та сильним вітром. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
1 лютого, у понеділок, через циклон у кількох областях країни очікуються снігопади та дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Тому в понеділок у центральних областях, на Півночі, на Харківщині, в Одеській та Миколаївській областях – знову опади. Очікуються снігопади, сніг змішуватиметься із мокрим снігом, на Харківщині, Одещині, Миколаївщині та в більшості центральних областей навіть переважатиме дощ. Температура повітря найнижчою буде на Заході та Півночі: вночі -6-12 градусів, вдень -2-5 градусів, на Закарпатті +1+3 градуси. На решті території України протягом дня буде тепло, передбачається +1+4 градуси, на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині +4+9 градусів, в Криму до +10+14 градусів", – розповіла вона.
У Києві 1 лютого також буде сніжити, тому варто готуватись до ожеледиці. Температура повітря вдень сягне позначок до -2-4.
Прогноз погоди на 1 лютого у містах України:
- Ужгород 0-2
- Львів -1-3
- Чернівці -1-3
- Івано-Франківськ -1-3
- Тернопіль -2-4
- Рівне -2-4
- Луцьк -4-6
- Вінниця 0-2
- Хмельницький -1-3
- Житомир -3-5
- Чернігів -2-4
- Черкаси -1+1
- Миколаїв +7+9
- Одеса +5+7
- Херсон +10+12
- Сімферополь +10+12
- Полтава +1+3
- Суми -1-3
- Харків +6+8
- Дніпро +7+9
- Запоріжжя +8+10
- Донецьк +7+9
- Луганськ +7+9
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