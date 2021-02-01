Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах

1 лютого в Україні очікується снігова погода з морозами та сильним вітром. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

1 лютого, у понеділок, через циклон у кількох областях країни очікуються снігопади та дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Тому в понеділок у центральних областях, на Півночі, на Харківщині, в Одеській та Миколаївській областях – знову опади. Очікуються снігопади, сніг змішуватиметься із мокрим снігом, на Харківщині, Одещині, Миколаївщині та в більшості центральних областей навіть переважатиме дощ. Температура повітря найнижчою буде на Заході та Півночі: вночі -6-12 градусів, вдень -2-5 градусів, на Закарпатті +1+3 градуси. На решті території України протягом дня буде тепло, передбачається +1+4 градуси, на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині +4+9 градусів, в Криму до +10+14 градусів", – розповіла вона.

У Києві 1 лютого також буде сніжити, тому варто готуватись до ожеледиці. Температура повітря вдень сягне позначок до -2-4.

Прогноз погоди на 1 лютого у містах України:

Ужгород 0-2

Львів -1-3

Чернівці -1-3

Івано-Франківськ -1-3

Тернопіль -2-4

Рівне -2-4

Луцьк -4-6

Вінниця 0-2

Хмельницький -1-3

Житомир -3-5

Чернігів -2-4

Черкаси -1+1

Миколаїв +7+9

Одеса +5+7

Херсон +10+12

Сімферополь +10+12

Полтава +1+3

Суми -1-3

Харків +6+8

Дніпро +7+9

Запоріжжя +8+10

Донецьк +7+9

Луганськ +7+9

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