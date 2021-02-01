Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах

  • 1
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

1 лютого в Україні очікується снігова погода з морозами та сильним вітром. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

1 лютого, у понеділок, через циклон у кількох областях країни очікуються снігопади та дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Тому в понеділок у центральних областях, на Півночі, на Харківщині, в Одеській та Миколаївській областях знову опади. Очікуються снігопади, сніг змішуватиметься із мокрим снігом, на Харківщині, Одещині, Миколаївщині та в більшості центральних областей навіть переважатиме дощ. Температура повітря найнижчою буде на Заході та Півночі: вночі -6-12 градусів, вдень -2-5 градусів, на Закарпатті +1+3 градуси. На решті території України протягом дня буде тепло, передбачається +1+4 градуси, на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині +4+9 градусів, в Криму до +10+14 градусів", – розповіла вона.

У Києві 1 лютого також буде сніжити, тому варто готуватись до ожеледиці. Температура повітря вдень сягне позначок до -2-4.

Прогноз погоди на 1 лютого у містах України:

Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах - фото 445717
  • Ужгород 0-2
  • Львів -1-3
  • Чернівці -1-3
  • Івано-Франківськ -1-3
  • Тернопіль -2-4
  • Рівне -2-4
  • Луцьк -4-6
  • Вінниця 0-2
  • Хмельницький -1-3
  • Житомир -3-5
  • Чернігів -2-4
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +7+9
  • Одеса +5+7
  • Херсон +10+12
  • Сімферополь +10+12
  • Полтава +1+3
  • Суми -1-3
  • Харків +6+8
  • Дніпро +7+9
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +7+9
  • Луганськ +7+9

Читайте також: Погода у лютому 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 14:21
  • 381
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2847
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2789964
Загрузка...
Новини