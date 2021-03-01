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Погода в Україні 1 березня: точний прогноз по містах
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1 березня частину областей країни накриють мокрі дощі зі снігом, але вдень переважатиме суха погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
1 березня, у понеділок, майже по всій країні втримається суха погода без серйозних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря топтатиметься серед невеликих "плюсів", далі на тижні підвищиться. У Києві у перший весняний день – без істотних опадів. Температура повітря вдень у понеділок передбачається близько +3 градусів. У середу-четвер у столиці потепліє до +5+11 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 1 березня у містах України:
- Ужгород +7+9
- Львів +4+6
- Чернівці +4+6
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +4+6
- Рівне +4+6
- Луцьк +4+6
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +3+5
- Житомир +3+5
- Чернігів +2+4
- Черкаси +3+5
- Миколаїв +3+5
- Одеса +3+5
- Херсон +3+5
- Сімферополь +3+5
- Полтава +2+4
- Суми +2+4
- Харків +4+6
- Дніпро +3+5
- Запоріжжя +2+4
- Донецьк +2+4
- Луганськ +2+4
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