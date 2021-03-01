Погода в Україні 1 березня: точний прогноз по містах

1 березня частину областей країни накриють мокрі дощі зі снігом, але вдень переважатиме суха погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

1 березня, у понеділок, майже по всій країні втримається суха погода без серйозних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря топтатиметься серед невеликих "плюсів", далі на тижні підвищиться. У Києві у перший весняний день – без істотних опадів. Температура повітря вдень у понеділок передбачається близько +3 градусів. У середу-четвер у столиці потепліє до +5+11 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 1 березня у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +4+6

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів +2+4

Черкаси +3+5

Миколаїв +3+5

Одеса +3+5

Херсон +3+5

Сімферополь +3+5

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +4+6

Дніпро +3+5

Запоріжжя +2+4

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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