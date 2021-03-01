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Погода в Україні 1 березня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

1 березня частину областей країни накриють мокрі дощі зі снігом, але вдень переважатиме суха погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

1 березня, у понеділок, майже по всій країні втримається суха погода без серйозних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря топтатиметься серед невеликих "плюсів", далі на тижні підвищиться. У Києві у перший весняний день – без істотних опадів. Температура повітря вдень у понеділок передбачається близько +3 градусів. У середу-четвер у столиці потепліє до +5+11 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 1 березня у містах України:

Погода в Україні 1 березня: точний прогноз по містах - фото 449598
  • Ужгород +7+9
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +3+5
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +3+5
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +4+6
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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