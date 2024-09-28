Погода у жовтні 2024: чи буде теплим екватор осені

Якою буде погода у жовтні 2024 року / Колаж Радіо МАКСИМУМ

У жовтні 2024 року на українців очікує приємний сюрприз. Погода буде дещо теплішою, ніж зазвичай.

Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, середньомісячна температура повітря перевищуватиме багаторічні норми на 1 – 1,5 градуса. Це означає, що осінь ще даруватиме м'яке тепло, а можливі опади не вийдуть за межі звичних показників.

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Тож, готуємося до комфортного та класичного жовтневого сезону, коли природа нагадуватиме про себе м'якими заморозками і, можливо, подарує кілька днів бабиного літа.

Середня місячна температура повітря передбачається 7 – 13° тепла, що на 1 – 1.5° вище за норму,

– прогнозують синоптики.

Щодо опадів, то їх кількість у жовтні коливатиметься в межах 31 – 67 міліметрів, а в Карпатах подекуди випаде 77 – 101 міліметр. Це відповідає середньому багаторічному рівню.



Очікується, що жовтень буде теплим / Фото freepik

Кліматичні особливості жовтня в Україні

Середня місячна температура у жовтні зазвичай становить +6...+13°, а в Карпатах – +4...+5°. Абсолютний мінімум, який фіксували в цей період, – від -4 до -16°С, а в окремих регіонах, зокрема на Півночі, Сході та в Карпатах, мороз може сягати -17...-23°, у Криму – від 0 до -3°.

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Максимально висока температура, зафіксована в жовтні, варіюється від +26 до +34°, у Криму – до +35°, на Карпатських вершинах – +20+21°. Щодо опадів, то в середньому випадає 29 – 54 міліметрів, у гірських районах – 64 – 84 міліметрів, на Закарпатті – 86 – 106 міліметрів, а на високогір’ї Карпат може бути до 129 міліметрів. У першій половині жовтня звичним явищем є заморозки.