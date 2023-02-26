Погода у березні 2023 в Україні – прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у березні, у перший місяць весни. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у березні 2023.

Вже відомий прогноз погоди на березень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що березень буде дещо відрізнятися від попередніх років. Кліматична характеристика березня загалом буде коливатися у межах середньомісячних показників, проте з похибками в сторону тепла. Тож цьогорічний перший місяць весни не принесе надто неочікуваних сюрпризів.

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Середня місячна температура повітря у березні становитиме від 2° до 7° тепла. Ці показники вище за норму на кілька градусів (2°). Абсолютний мінімум температури повітря в Україні у березні був 20-37° морозу, а абсолютний максимум – 19-29° тепла.

Щодо опадів, то місячна кількість очікується у межах 27-44 мм. На Закарпатті, в Карпатах та Кримських горах 49-98 мм. Ці показники в межах норми, і трохи нижчі, ніж попереднього місяця.

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