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Погода на вихідних: прогноз на 18-19 травня в Україні

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Погода на 18-19 травня - фото 1
Погода на 18-19 травня

Погода 18-19 травня відзначиться в Україні теплом та періодичними грозами у кількох областях. Детальний прогноз на вихідні читайте на Радіо МАКСИМУМ

На вихідних, 18-19 травня, в Україні буде доволі колоритна погода, адже частину країни накриють дощі з грозами і навіть градом, а у частині втримається суха та сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"На Заході, а також на Вінниччині та частково Одещині очікуються дощі та грози, при грозах можливі град та шквалисте посилення вітру. Тому обережність під час грози – особлива. Температура повітря у суботу-неділю становитиме +20+25 градусів. На решті території, а це – Північ, Схід, більшість південної частини та Центру – буде якийсь липень, а не травень. Бо передбачається суха сонячна спекотна погода із температурою повітря +25+30 градусів. А на Сході та Півдні подекуди й до +32 градусів", – детальніше поділилась Діденко.

У Києві на вихідних також буде сонячно та сухо, до +23+26 тепла.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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