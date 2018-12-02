Потепління та ожеледиця: погода в Україні 2 грудня

2 грудня в Україні погода відзначиться незначним потеплінням, а також відсутністю опадів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 грудня, в неділю в країні очікується суха та сонячна погода з мінливою хмарністю. Також прийде незначне потепління, тому на заході вдень очікується до -3+3, на півночі -4-1, у центрі – -5-3, на сході -3+1, а на півдні від -1 до +5.

У Києві 2 грудня буде до -1-3 без опадів з вітром до 5-10 м/с.

Детальний прогноз погоди 2 грудня по містах:

Ужгород -1+1

Львів -1+1

Чернівці -1-3

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль -1-3

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця -3-5

Хмельницький -1-3

Житомир -1-3

Чернігів -2-4

Черкаси -3-5

Миколаїв -1+3

Одеса -1+1

Херсон -1+1

Полтава -3-5

Суми -2-4

Харків -2-4

Дніпро -3-5

Запоріжжя -1-3

Донецьк -1+1

Луганськ -1-3

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