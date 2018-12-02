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Потепління та ожеледиця: погода в Україні 2 грудня

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Погода на сьогодні 2 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 2 грудня в Україні

2 грудня в Україні погода відзначиться незначним потеплінням, а також відсутністю опадів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 грудня, в неділю в країні очікується суха та сонячна погода з мінливою хмарністю. Також прийде незначне потепління, тому на заході вдень очікується до -3+3, на півночі -4-1, у центрі – -5-3, на сході -3+1, а на півдні від -1 до +5.

У Києві 2 грудня буде до -1-3 без опадів з вітром до 5-10 м/с.

Потепління та ожеледиця: погода в Україні 2 грудня - фото 292631

Детальний прогноз погоди 2 грудня по містах:

  • Ужгород -1+1
  • Львів -1+1
  • Чернівці -1-3
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль -1-3
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця -3-5
  • Хмельницький -1-3
  • Житомир -1-3
  • Чернігів -2-4
  • Черкаси -3-5
  • Миколаїв -1+3
  • Одеса -1+1
  • Херсон -1+1
  • Полтава -3-5
  • Суми -2-4
  • Харків -2-4
  • Дніпро -3-5
  • Запоріжжя -1-3
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1-3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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