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Яку погоду очікувати в Україні 11 червня: точний прогноз

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Погода на сьогодні, 11 червня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 11 червня, в Україні

11 червня майже по всій країні буде сухо та спекотно, опади можливі лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні дізнавайтесь на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 11 червня, у вівторок, у більшості областей країни буде сонячна погода. Лише на півночі, заході та Вінниччині вдень можливі опади у вигляді короткочасних дощів з грозами. Середня температура вдень сягне до 28 33, свіжіше буде в Карпатах - до 20 25.

У Києві 11 червня переважатиме суха погода, повітря прогріється до 29 31, вітер північно-східний 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 11 червня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 11 червня: точний прогноз - фото 333276
  • Ужгород +29+31
  • Львів +29+31
  • Чернівці +28+30
  • Івано-Франківськ +28+30
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +29+31
  • Житомир +30+31
  • Чернігів +30+31
  • Черкаси +30+31
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +30+31
  • Херсон +30+31
  • Полтава +30+31
  • Суми +29+31
  • Харків +31+33
  • Дніпро +32+34
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +30+31
  • Луганськ +31+33

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