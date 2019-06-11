Яку погоду очікувати в Україні 11 червня: точний прогноз

11 червня майже по всій країні буде сухо та спекотно, опади можливі лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні дізнавайтесь на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 11 червня, у вівторок, у більшості областей країни буде сонячна погода. Лише на півночі, заході та Вінниччині вдень можливі опади у вигляді короткочасних дощів з грозами. Середня температура вдень сягне до 28 33, свіжіше буде в Карпатах - до 20 25.

У Києві 11 червня переважатиме суха погода, повітря прогріється до 29 31, вітер північно-східний 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 11 червня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +29+31

Чернівці +28+30

Івано-Франківськ +28+30

Тернопіль +29+31

Рівне +29+31

Луцьк +29+31

Вінниця +29+31

Хмельницький +29+31

Житомир +30+31

Чернігів +30+31

Черкаси +30+31

Миколаїв +31+33

Одеса +30+31

Херсон +30+31

Полтава +30+31

Суми +29+31

Харків +31+33

Дніпро +32+34

Запоріжжя +31+33

Донецьк +30+31

Луганськ +31+33

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