Погода на Різдво: чого чекати українцям

На Різдво ходити колядувати в теплих хустках, шарфах і шапках буде доречно, вважають синоптики. Дізнайтеся, якою буде погода 6 і 7 січня.

За словами синоптиків, сніг пройде лише в одному регіоні.

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На Різдво в Україні похолодає. 6 і 7 січня українцям слід чекати невеликих морозів, про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко. Так, фахівець наголосила, що в суботу, 4 січня, опадів на території нашої країни не очікується. А от 5 січня в Україні пройдуть мокрий сніг та дощ.

Напередодні Різдва, 6 січня, в країні знову буде сухо. А 7 січня снігу слід чекати жителям східних областей. Протягом січня ж середня температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, що на 1,5-2 градусів вище від середніх багаторічних значень. Про це наголосили в прогнозі Укргідрометцентру.

Погода в Україні на Різдво

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