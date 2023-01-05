Погода на Різдво: чого чекати українцям 6 та 7 січня 2023 року

Цьогоріч на Різдво актуальними будуть не теплі пуховики, а парасольки. Дізнайтеся, якою буде погода 6 і 7 січня 2023 року.

Згідно з прогнозами синоптикині Наталки Діденко, синоптична ситуація буде строкатою. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, якою буде погода 6 і 7 січня в Україні. За її словами, очікується і дощ, і мокрий сніг, і сніг, і налипання мокрого снігу, посилення північного вітру до штормових значень – складна, проте цікава погода.

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Мокрий сніг чи сніг найбільш ймовірні на заході, півночі та північному сході України, де температура повітря буде значно вже нижчою. Це господарюватимуть атмосферні фронти північного походження. На другу половину дня п'ятниці, на Святвечір, основна маса опадів припаде на східні області, центральну частину та південний схід. Захід, північ та центр звільняться від опадів, щоб хрещеникам було легше носити вечерю хрещеним. Періодична швидкість північного вітру досягатиме 15-22 метрів за секунду. Холодне повітря завжди важче теплого, тому й прориватиметься із сильними поривами – це нормально, хоча й не комфортно. Температура повітря розділиться. Південь та південний схід, Закарпаття та Чернівецька область ще побудуть порівняно теплими, +3+8 градусів, у більшості областей України від 3 морозу до 3 тепла. Найхолодніше буде на Сумщині та Чернігівщині, вдень в межах 3-6 градусів морозу. Там, де мокрий сніг, відновиться ожеледиця та ускладниться ситуація на дорогах та тротуарах", – додає вона.

У Києві 6 січня погода почне також вже відчутно змінюватися – дощ, мокрий сніг, з'явиться ожеледиця на дорогах. Сильний вітер завіватиме переважно найближчої ночі та завтра вранці. Вдень та на Святвечір вітер вгомониться. Температура повітря в столиці найближчої ночі опуститься до нуля, а вдень поповзе далі вниз, очікується -1-3 градусів. А вже на Святвечір може опуститися до -5-7 градусів.

7 січня, на Різдво, морози посиляться, у нічні години впродовж 7-9 січня ймовірні -10-17 градусів, проте переважно на сході, північному сході, у центрі та на півночі України. Південний захід та західні області України найменше відчують це холодне атмосферне вторгнення. Надалі, після 10 січня, морози послабнуть, проте все ж на північному сході, сході та півночі України помірні морози ще затримаються - буде нормальна зимова термічна палітра.

Прогноз погоди на 6 січня по містах України:

Прогноз погоди на 7 січня по містах України:

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