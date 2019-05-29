Дощі з градом і спека: прогноз погоди на 30 травня

Передостанній день весни відзначиться в Україні теплою та сонячною погодою, лише у кількох областях затримаються дощі. Детальніше про прогноз на завтра читайте далі.

30 травня, у четвер, майже по всій країні буде спекотно і малохмарно. Лише на заході, півночі та Вінниччині через хвилю холодного атмосферного фронту пройдуть дощі з грозами, можливий град. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Східні області, південна частина та більшість центральних областей втримаються серед сонця та спеки. Температура повітря у четвер протягом дня досягне +25+32 градусів. На Заході похолодає до +17+23 градусів", – поділилась вона.

У Києві 30 травня перша половина дня відзначиться сонячною погодою, а пообіді можливий дощ. Температура повітря коливатиметься на рівні +27.

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