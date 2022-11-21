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Погода на 22 листопада: синоптик розповіла, який вид опадів покине Україну

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Погода в Україні 22 листопада 2022 - фото 1
Погода в Україні 22 листопада 2022

22 листопада в Україні циклон, який був дні перед тим, піде від нас. Детальніший прогноз читайте далі.

22 листопада, у вівторок, сніг, мокрий сніг, дощ, льодяний дощ та інші атмосферні дари поступово залишатимуть територію України. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у більшості областей опадів не передбачається, лише в східній частині та на південному сході пройдуть дощі.

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Ситуація на дорогах залишатиметься складною через залишки опадів, ожеледиці чи просто мокрого покриття – водії, тримайте дистанцію та не оббризкуйте пальто й куртки флегматичним пішоходам. Температура повітря протягом дня на заході та півночі від 2 морозу до 3 тепла. На сході та півдні – майже весна, +8+13 градусів. У центрі: на Вінниччині близько нуля, у Кропивницькому з районами та Черкащині +3+6 градусів, на Полтавщині та в Дніпрі з районами до +9 градусів. У Києві у вівторок опади малоймовірні. Вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля", – додала вона.

Прогноз погоди на 22 листопада по містах України:

Погода на 22 листопада: синоптик розповіла, який вид опадів покине Україну - фото 516013

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