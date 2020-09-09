Погода 9 вересня в Україні: бабине літо у розпалі

9 вересня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому у всіх областях буде сонячно та сухо. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 вересня, у середу, по всій країні переважатиме малохмарна та суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря +20+25 градусів, на Півдні та місцями у центральній частині +25+29 градусів. Проте ночі – явно осінні, свіжіші, ставте вночі вже вікно на режим кватирки. У Києві середа буде сонячною із температурою повітря +23, +24 градуси. У четвер потепліє до +26, +27 градусів, у п'ятницю знову похолодає, а вихідними в столиці буде сонячно і комфортно тепло, +23+25 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 9 вересня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +22+24

Рівне +22+24

Луцьк +22+24

Вінниця +23+25

Хмельницький +22+24

Житомир +22+24

Чернігів +21+23

Черкаси +22+24

Миколаїв +24+26

Одеса +25+27

Херсон +24+26

Сімферополь +24+26

Полтава +22+24

Суми +20+22

Харків +22+24

Дніпро +24+26

Запоріжжя +24+26

Донецьк +22+24

Луганськ +22+24

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