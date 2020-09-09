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Погода 9 вересня в Україні: бабине літо у розпалі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

9 вересня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому у всіх областях буде сонячно та сухо. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 вересня, у середу, по всій країні переважатиме малохмарна та суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря +20+25 градусів, на Півдні та місцями у центральній частині +25+29 градусів. Проте ночі явно осінні, свіжіші, ставте вночі вже вікно на режим кватирки. У Києві середа буде сонячною із температурою повітря +23, +24 градуси. У четвер потепліє до +26, +27 градусів, у п'ятницю знову похолодає, а вихідними в столиці буде сонячно і комфортно тепло, +23+25 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 9 вересня у містах України:

Погода 9 вересня в Україні: бабине літо у розпалі - фото 424437
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +25+27
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +22+24
  • Суми +20+22
  • Харків +22+24
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +22+24

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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