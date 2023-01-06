Погода 7 січня в Україні – синоптикиня розповіла, що очікувати на Різдво

7 січня в Україні буде різдвяний калейдоскоп – від 20 градусів морозу до 5 градусів тепла. Детальніший прогноз читайте далі.

7 січня, у суботу, в Україну заходить справжнє морозне повітря. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, все відбувається, як і належить взимку – атмосфера законів дотримується.

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Морози погуляють Україною, особливо східною, північною частинами та центром, а вже під Маланки-Василя, 13-14 січня, поступляться теплішому повітрю.

Найближчої ночі температура повітря найнижча очікується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. -10-18 градусів! При проясненнях на північному сході України ймовірно місцями до -17-20 градусів. На решті території України вночі -4-11 градусів, у південній частині та на заході 0-5 градусів морозу. Вдень 7 січня температура повітря становитиме 3-9 градусів морозу, на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Луганщині Полтавщині -10-14 градусів. У південній частині близько нуля, у західних областях 0+5 градусів. Найближчої ночі дощ та мокрий сніг передбачаються у західних областях, вранці та вдень опади підсунуться до Вінниччини, Одещини. Більша частина території України буде без опадів завтра", – додала вона.

У Києві, ближче до Святвечора, мороз почне щипатися, температура повітря знизиться до -7-10 градусів. Далі, вночі 7 січня, очікується похолодання до -10-12 градусів. Вдень на Різдво передбачається у столиці -6-8 градусів. Сніг малоймовірний.

Прогноз погоди на 7 січня по містах України:

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