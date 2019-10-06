Погода 6 жовтня в Україні: мокрий сніг та дощі

6 жовтня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а в деяких областях можливий дощ з мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

6 жовтня, у неділю, в Україні відчутно похолоднішає, а дощі очікуються на півночі та на заході країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, ближче до Карпат дощі можуть перетворитись у мокрий сніг.

"Температура повітря +6+13, на Півдні та Сході +12+17 градусів. Понеділок в Україні очікується переважно холодним. На Заході та Півночі та у більшості центральних областей вночі до невеликих мінусів, вдень +6+11 градусів. На Півдні, Сході, у Дніпрі та районах буде трохи тепліше, вдень +10+16 градусів. Дощі в ніч на 7 жовтня пройдуть на Сході України. Вдень у понеділок опади найбільш ймовірні у західних та північних областях, можливий подекуди мокрий сніг!", – додала вона і про початок робочого тижня.

У Києві 6 жовтня очікується незначний дощ, а повітря прогріється до +10, однак вранці у понеділок варто бути обачними, адже очікується до -3, а вже вдень температура сягне +6+8.

Прогноз погоди на 6 жовтня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +7+9

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +7+9

Рівне +8+10

Луцьк +7+9

Вінниця +9+11

Хмельницький +8+10

Житомир +9+11

Чернігів +9+11

Черкаси +10+12

Миколаїв +13+15

Одеса +13+15

Херсон +12+14

Полтава +10+12

Суми +8+10

Харків +9+11

Дніпро +10+12

Запоріжжя +12+14

Донецьк +11+13

Луганськ +11+13

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