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Погода 6 жовтня в Україні: мокрий сніг та дощі

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Погода сьогодні

6 жовтня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а в деяких областях можливий дощ з мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

6 жовтня, у неділю, в Україні відчутно похолоднішає, а дощі очікуються на півночі та на заході країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, ближче до Карпат дощі можуть перетворитись у мокрий сніг.

"Температура повітря +6+13, на Півдні та Сході +12+17 градусів. Понеділок в Україні очікується переважно холодним. На Заході та Півночі та у більшості центральних областей вночі до невеликих мінусів, вдень +6+11 градусів. На Півдні, Сході, у Дніпрі та районах буде трохи тепліше, вдень +10+16 градусів. Дощі в ніч на 7 жовтня пройдуть на Сході України. Вдень у понеділок опади найбільш ймовірні у західних та північних областях, можливий подекуди мокрий сніг!", – додала вона і про початок робочого тижня.

У Києві 6 жовтня очікується незначний дощ, а повітря прогріється до +10, однак вранці у понеділок варто бути обачними, адже очікується до -3, а вже вдень температура сягне +6+8.

Прогноз погоди на 6 жовтня у містах України:

Погода 6 жовтня в Україні: мокрий сніг та дощі - фото 359744
  • Ужгород +9+11
  • Львів +7+9
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +10+12
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +13+15
  • Херсон +12+14
  • Полтава +10+12
  • Суми +8+10
  • Харків +9+11
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +11+13

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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