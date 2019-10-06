На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода 6 жовтня в Україні: мокрий сніг та дощі
-
- 61
6 жовтня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а в деяких областях можливий дощ з мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
6 жовтня, у неділю, в Україні відчутно похолоднішає, а дощі очікуються на півночі та на заході країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, ближче до Карпат дощі можуть перетворитись у мокрий сніг.
"Температура повітря +6+13, на Півдні та Сході +12+17 градусів. Понеділок в Україні очікується переважно холодним. На Заході та Півночі та у більшості центральних областей вночі до невеликих мінусів, вдень +6+11 градусів. На Півдні, Сході, у Дніпрі та районах буде трохи тепліше, вдень +10+16 градусів. Дощі в ніч на 7 жовтня пройдуть на Сході України. Вдень у понеділок опади найбільш ймовірні у західних та північних областях, можливий подекуди мокрий сніг!", – додала вона і про початок робочого тижня.
У Києві 6 жовтня очікується незначний дощ, а повітря прогріється до +10, однак вранці у понеділок варто бути обачними, адже очікується до -3, а вже вдень температура сягне +6+8.
Прогноз погоди на 6 жовтня у містах України:
- Ужгород +9+11
- Львів +7+9
- Чернівці +8+10
- Івано-Франківськ +7+9
- Тернопіль +7+9
- Рівне +8+10
- Луцьк +7+9
- Вінниця +9+11
- Хмельницький +8+10
- Житомир +9+11
- Чернігів +9+11
- Черкаси +10+12
- Миколаїв +13+15
- Одеса +13+15
- Херсон +12+14
- Полтава +10+12
- Суми +8+10
- Харків +9+11
- Дніпро +10+12
- Запоріжжя +12+14
- Донецьк +11+13
- Луганськ +11+13
Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах
-
10:14Porsche показала весь процес складання електромобіля Taycan
-
09:42X-фактор підкорила зірка 90-х з гурту Аква Віта: відео виступу
-
09:13Бокс Дерев'янченко – Головкін: результат бою, відео онлайн
-
08:54Шедеври природної архітектури в об'єктиві талановитого фотографа
-
08:31Електричний кросовер Tesla Model Y зняли на тестах
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:15Погода 6 жовтня в Україні: мокрий сніг та дощі
- 05 жовтня
-
21:51Найкрасивіші будівлі Азії з висоти пташиного польоту
-
21:22Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу
-
21:10Прості способи позбутися осінньої хандри
-
21:006 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Наречена Холостяка Нікіти Добриніна зняла з себе все
-
20:14Чотири кольори, які категорично не можна використовувати у спальні
-
19:41Інтимний жест Кейт Мідлтон на адресу Вільяма розчулив британців
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:15Як виглядає Геля без Сердючки: фото
-
18:49Як модно носити шарф цієї осені
-
18:22Топ 3 шикарних серіалів від Netflix
-
18:00Гороскоп на 6 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:45Ці місця в авто треба обов'язково змастити перед зимою
-
17:17Apple планує наростити виробництво iPhone 11
-
16:55Краще не сваритись: ці знаки Зодіаку найзліші серед усіх
-
16:21Страви з гарбуза: смачні осінні рецепти з фото
-
16:08Бувайте, груди: перевтілення дівчини підкорило Reddit
-
15:47Дівчина Зінченка Влада Седан спантеличила фанатів відвертою позою
-
08:15Погода 6 жовтня в Україні: мокрий сніг та дощі
- 05 жовтня
-
21:22Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу
-
19:15Як виглядає Геля без Сердючки: фото
-
16:21Страви з гарбуза: смачні осінні рецепти з фото
-
12:28Які фрази у жодному випадку не можна казати знакам Зодіаку
-
08:15Погода в Україні 5-6 жовтня: зима близько
- 04 жовтня
-
22:505 поширених помилок, яких допускають чоловіки під час сексу
-
20:4510 звичок іспанців, які роблять їх щасливими
-
18:30Red Dead Redemption 2 з'явиться на ПК: стала відома дата виходу
-
16:36Модель з Одеси вперше прокоментувала дивний дзвінок Іллі Киви
-
12:10ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів
-
11:39Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож
-
07:135 продуктів, які зупинять старіння вашої шкіри
- 03 жовтня
-
22:553 неочевидні ознаки того, що з вашими стосунками щось не так
-
21:30ЛУГАНО – ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
19:15Як встигати більше, витрачаючи менше часу: найкращі поради
-
17:05Ідеальний подарунок на День вчителя: 5 книг, які сподобаються педагогам
-
15:25Еволюція Джокера у кіно: хто з акторів найкраще втілив роль лиходія
-
12:10ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком
-
12:00Куди піти у Києві: 7 подій жовтня, які не можна пропустити
-
10:52Пікантний фінал розмови прямо в Раді: як виглядає красуня, з якою спілкувався Кива
-
07:17Погода в Україні 3 жовтня: на заході похолодання і грози
- 02 жовтня
-
21:55Незвичайні види сексу, які однозначно слід спробувати
-
18:11Як Том Круз гостював у Львові і куди він вирушить далі: фото
-
16:2110 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило