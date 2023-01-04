Погода 5 січня в Україні – синоптикиня розповіла, коли прийде мороз

5 січня у більшості областей України пройдуть поки що дощі, проте через поступове зниження температури повітря, вже й з мокрим снігом. Детальніший прогноз читайте далі.

5 січня, у четвер, в Україні розпочнеться зміна спокійної, переважно сухої та теплої повітряної маси на холоднішу та мокрішу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, циклон, на ім'я Axel, з північного заходу, з районів Скандинавії, прискаче вже в Україну разом з атмосферними фронтами та зумовить суттєву зміну в погоді.

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Опади можуть бути помірними, у південній частині – переважно невеликі. У східних областях дощ та мокрий сніг більш ймовірні в другій половині дня та ввечері. При переміщенні атмосферних фронтів 5 січня західний та південно-західний вітер посилюватиметься до сильного, місцями до 15-20 метрів за секунду. А при посиленні вітру температура повітря видається нижчою, ніж насправді. Температура повітря, за прогнозом, очікується найближчої ночі в Україні від 4 тепла до 3 морозу, вдень ще побуде досить тепла погода, +3+8 градусів, на півдні та заході місцями до +7+11 градусів. Найхолодніше вже буде на північному сході України, 0+4 градуси", – додала вона.

У Києві 5 січня очікується волога, з опадами, вітряна погода. Пориви західного, південно-західного вітру досягатимуть 15-18 метрів за секунду. Найближчої ночі передбачається +1+3 градуси, вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +5, +6 градусів.

Очікується похолодання до морозів! Найхолоднішими в найближчій Різдвяній перспективі будуть Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, Черкащина, Полтавщина, Луганщина, частина Дніпропетровщини та Запоріжжя. У нічні години впродовж 7-9 січня тут температура повітря може опускатися до -10-16 градусів. Похолодання загалом торкнеться усієї України. Південна частина та західні області меншою мірою відчують це суттєве зниження температури повітря.

Прогноз погоди на 5 січня по містах України:

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