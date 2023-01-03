Погода 4 січня в Україні – синоптикиня розповіла, скільки ще протримається тепло

4 січня в Україні ще буде досить висока температура й без суттєвих опадів. Детальніший прогноз читайте далі.

4 січня, у середу, масові температурні рекорди вже малоймовірні, хоча ще й буде переважати порівняно тепла погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, серйозні опади навряд чи будуть в середу.

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Максимальна температура повітря становитиме в більшості областей України +2+8 градусів, на півдні та заході +5+11 градусів. Вітер очікується переважно північно-західний, 5-12 метрів за секунду. У Києві 4 січня температура повітря почне знижуватися, хоча й ще буде із "плюсами", впродовж дня +3+5 градусів. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Надалі температура повітря знижуватися, пік зниження припаде на 6-9 січня, опади спочатку з'являться у вигляді дощу, потім перейдуть у мокрий сніг та сніг. Найхолоднішими у Різдвяні дні та ночі будуть північ, частина центру, яка ближча до сходу та схід України, вночі ймовірно до -10-16 градусів. Тому поки що просто треба уважно стежити за уточненими прогнозами та підготуватися до різкої зміни погоди", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 січня по містах України:

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