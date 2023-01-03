Погода 3 січня в Україні – аномальне тепло триватиме далі

3 січня в Україні варто насолодитися вдосталь теплою погодою, яка скоро все зміниться. Детальніший прогноз читайте далі.

3 січня, у вівторок, тепла погода ще побуде в Україні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, зима триває і, звичайно, ще будуть похолодання.

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3 січня температура повітря впродовж дня в Україні становитиме +7+12 градусів, на південному заході та в південній частині +9+14 градусів. Опади якісь суттєві малоймовірні в більшості областей, на півдні, сході та в центрі – сонячні прояснення. На Закарпатті та в Карпатах можливі локальні невеликі дощі. Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом рвучкий, як навесні. У Києві 3 січня ще буде тепло, до +9 градусів, проте вже повітря стане поступово "з'їжджати". Опади малоймовірні, але збільшиться хмарність. Нова, холодніша повітряна маса, почне заходитиме в Україну з 4-6 січня. Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна температура повітря на сході та півночі може опускатися до -10-15 градусів. А вже з 10 січня в Україні знову очікується потепління", – коментує вона.

Прогноз погоди на 3 січня по містах України:

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