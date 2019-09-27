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Погода 27 вересня в Україні: потепління та грози
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27 вересня у більшості областей очікується відчутне підняття температури повітря, а місцями затримаються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
27 вересня, у п'ятницю, майже по всій країні прогнозується потепління. Середня температура вдень коливатиметься на рівні +15+20, а найсвіжіше буде на півночі – до +12+17. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Дощі пройдуть на Заході та Півдні, а на Півночі, може, якісь заблукалі острівці вологи тинятимуться. А так, у більшості областей буде сухо. У Києві п'ятниця очікується досить теплою, близько +15 градусів. А в суботу та неділю стане ще тепліше, до +18+20 градусів. Дощі істотні малоймовірні, так, десь якийсь зальотний. У суботу в столиці – сухо та тепло, а в неділю – мокро та також тепло", – детальніше поділилась вона.
Прогноз погоди на 27 вересня у містах України:
- Ужгород +18+20
- Львів +17+19
- Чернівці +16+18
- Івано-Франківськ +17+19
- Тернопіль +17+19
- Рівне +15+17
- Луцьк +15+17
- Вінниця +16+18
- Хмельницький +16+18
- Житомир +16+18
- Чернігів +15+17
- Черкаси +16+18
- Миколаїв +16+18
- Одеса +15+17
- Херсон +16+18
- Полтава +15+17
- Суми +14+15
- Харків +15+17
- Дніпро +15+17
- Запоріжжя +16+18
- Донецьк +16+18
- Луганськ +16+18
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