Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Погода 27 вересня в Україні: потепління та грози

  • 68
Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

27 вересня у більшості областей очікується відчутне підняття температури повітря, а місцями затримаються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

27 вересня, у п'ятницю, майже по всій країні прогнозується потепління. Середня температура вдень коливатиметься на рівні +15+20, а найсвіжіше буде на півночі – до +12+17. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі пройдуть на Заході та Півдні, а на Півночі, може, якісь заблукалі острівці вологи тинятимуться. А так, у більшості областей буде сухо. У Києві п'ятниця очікується досить теплою, близько +15 градусів. А в суботу та неділю стане ще тепліше, до +18+20 градусів. Дощі істотні малоймовірні, так, десь якийсь зальотний. У суботу в столиці – сухо та тепло, а в неділю – мокро та також тепло", – детальніше поділилась вона.

Прогноз погоди на 27 вересня у містах України:

Погода 27 вересня в Україні: потепління та грози - фото 357650
  • Ужгород +18+20
  • Львів +17+19
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +15+17
  • Херсон +16+18
  • Полтава +15+17
  • Суми +14+15
  • Харків +15+17
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

Читайте також: Погода в Україні на вересень 2019: прогноз на початок осені

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • 25 вересня, 13:15
  • 660
Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
  • 25 вересня, 18:51
  • 1851
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1781456
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна