Погода 27 вересня в Україні: потепління та грози

27 вересня у більшості областей очікується відчутне підняття температури повітря, а місцями затримаються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

27 вересня, у п'ятницю, майже по всій країні прогнозується потепління. Середня температура вдень коливатиметься на рівні +15+20, а найсвіжіше буде на півночі – до +12+17. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі пройдуть на Заході та Півдні, а на Півночі, може, якісь заблукалі острівці вологи тинятимуться. А так, у більшості областей буде сухо. У Києві п'ятниця очікується досить теплою, близько +15 градусів. А в суботу та неділю стане ще тепліше, до +18+20 градусів. Дощі істотні малоймовірні, так, десь якийсь зальотний. У суботу в столиці – сухо та тепло, а в неділю – мокро та також тепло", – детальніше поділилась вона.

Прогноз погоди на 27 вересня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +17+19

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +17+19

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +16+18

Хмельницький +16+18

Житомир +16+18

Чернігів +15+17

Черкаси +16+18

Миколаїв +16+18

Одеса +15+17

Херсон +16+18

Полтава +15+17

Суми +14+15

Харків +15+17

Дніпро +15+17

Запоріжжя +16+18

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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