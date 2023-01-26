Погода 26 січня в Україні – синоптикиня розповіла, коли очікувати найближчі опади

26 січня українцям не варто чекати на метеорологічні сюрпризи, адже їх не буде. Погода у цей день буде без істотних опадів. Детальніший прогноз читайте далі.

26 січня, у четвер, в Україні невеликий мороз та вологість створюють ожеледицю. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, погода поки що досить однорідна по всій Україні.

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26 січня повсюди без опадів. Вночі -3-7 градусів, на сході та північному сході -6-12 градусів. Вдень передбачається від 2 морозу до 3 тепла. У Києві також буде сухо, вночі -4-6, вдень 0,-2 градуси. Місцями ожеледиця! Зсув у бік збільшення опадів через діяльність нової повітряної маси з атмосферними фронтами орієнтовно передбачається в Україні з 30 січня, з наступного понеділка. Зима триває, обіцяє ще й морозу, й снігу, але явно зменшується", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 січня по містах України:

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