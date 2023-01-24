Погода 25 січня в Україні – синоптикиня попередила про морози

25 січня на українців чекають мінусові температури, ожеледиця та додатковий шар одягу, щоб не замерзнути. Детальніший прогноз читайте далі.

25 січня, у середу, в Україні вночі пощипає морозом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, очікується -2-6 градусів, на сході та північному сході -7-12 градусів.

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Вдень повсюди від 3 морозу до 3 тепла. 25 січня опади в Україні малоймовірні. Через морози стане слизькіше, місцями ожеледиця – тримайте попутника і самі тримайтеся. Вітер переважно північно-східний, не надокучливий, невеликий, хіба в Приазов'ї ще рвучкий. У Києві середа з морозною ніччю, -5-7 градусів, та свіжим днем, до -2 градусів. На дорогах слизько, потихеньку, тримаємо баланс. Опадів у столиці завтра не передбачається", – додала вона.

Прогноз погоди на 25 січня по містах України:

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