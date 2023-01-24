Погода 24 січня в Україні – синоптикиня дала прогноз на найближчі дні

24 січня в Україні варто очікувати холодну погоду з опадами, проте без сюрпризів та різких змін. Детальніший прогноз читайте далі.

24 січня, у вівторок, в Україні переважатиме антициклонічний тип погоди, тобто, на суттєві опади не варто розраховувати, температура повітря коливатиметься поблизу нуля, опускаючись вночі до "мінусів". Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найближчий тиждень буде синоптично спокійним, однорідним, без різких коливань температури чи бурхливих метеорологічних явищ.

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24 січня, в Україні опадів не передбачається і, якщо знову не сяде капосний туман, можуть навіть бути сонячні прояснення. Вітер вгомонився, буде східного та північно-східного напрямку, невеликий, хіба що на південному сході, в Приазов'ї, ще рвучкий. Температура повітря найближчої ночі становитиме 0-4 градуси морозу, в східній частині України -4-8 градусів. Впродовж дня в більшості областей України від 1 морозу до 3 тепла, на Закарпатті та півдні Криму +4+8 градусів. У Києві вночі також підморозить, -2-5 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться поблизу нуля, надвечір до 0,-2 градусів. Буде слизько, ожеледиця підстерігатиме, обережно! Опадів 24 січня в столиці не передбачається і, якщо пощастить відіпхнути туман, може ще й блисне завтра сонечко", – додає вона.

Прогноз погоди на 24 січня по містах України:

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