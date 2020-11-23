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Погода 23 листопада: у яких областях пройдуть дощі з мокрим снігом

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

23 листопада майже по всій країні переважатиме холодна та волога погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 23 листопада, у понеділок, в Україні очікується незначне потепління у кількох областях. Середня температура повітря вдень сягне позначок від 0 до +6, а на півдні навіть до +9.

По всій країні, окрім півдня, місцями прогнозуються опади у вигляді дощів з мокрим снігом, а на Лівобережжі через негоду варто готуватись до ожеледиці. У Києві 23 листопада очікується суха погода, вдень до +4+6.

Прогноз погоди на 23 листопада у містах України:

Погода 23 листопада: у яких областях пройдуть дощі з мокрим снігом - фото 436140
  • Ужгород +3+5
  • Львів +3+5
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +7+9
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +2+4
  • Суми +1+3
  • Харків 0+2
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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