Погода 23 листопада: у яких областях пройдуть дощі з мокрим снігом

23 листопада майже по всій країні переважатиме холодна та волога погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 23 листопада, у понеділок, в Україні очікується незначне потепління у кількох областях. Середня температура повітря вдень сягне позначок від 0 до +6, а на півдні навіть до +9.

По всій країні, окрім півдня, місцями прогнозуються опади у вигляді дощів з мокрим снігом, а на Лівобережжі через негоду варто готуватись до ожеледиці. У Києві 23 листопада очікується суха погода, вдень до +4+6.

Прогноз погоди на 23 листопада у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +3+5

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +4+6

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +4+6

Хмельницький +4+6

Житомир +3+5

Чернігів +3+5

Черкаси +3+5

Миколаїв +5+7

Одеса +7+9

Херсон +6+8

Сімферополь +7+9

Полтава +2+4

Суми +1+3

Харків 0+2

Дніпро +2+4

Запоріжжя +4+6

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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