Погода 22 січня в Україні – синоптикиня попередила щодо опадів

22 січня в Україні варто очікувати опади та зниження температури. Детальніший прогноз читайте далі.

22 січня, у неділю, в Україні опади передбачаються північно-західним віночком невеликого мокрого снігу та дощу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, все залежить від того, як вже температура повітря дозволить.

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А температура повітря становитиме у більшості областей помірні, вже ближчі до сезону 0+4 градуси, на крайньому заході до +6, у Чернівецькій області до +9 градусів, у південній частині +7+12 градусів. У Києві 22 січня, на День Соборності, опади малоймовірні. Вночі підморозить, 0-2 морозу, вдень +2+4 градуси. Надалі по тижню погода обіцяє бути свіжою, серйозних опадів не передбачається", – додала вона.

Прогноз погоди на 22 січня по містах України:

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