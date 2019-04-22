Погода 22 квітня: точний прогноз по містах України

22 квітня погода в країні відзначиться незначними опадами у кількох областях та теплою погодою. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 22 квітня, у понеділок, в Україні прогнозується суха та малохмарна погода. Тільки у Карпатах можливі незначні дощі. Після нічних заморозків температура повітря прогріється до +13+18, вітер східний та південно-східний до 5-10 м/с.



У Києві 22 квітня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, температура вдень до +15+17.

Прогноз погоди на 22 квітня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +15+17

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +14+16

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +14+16

Хмельницький +14+16

Житомир +15+17

Чернігів +15+17

Черкаси +14+16

Миколаїв +14+16

Одеса +14+16

Херсон +14+16

Полтава +14+16

Суми +14+16

Харків +14+16

Дніпро +14+16

Запоріжжя +14+16

Донецьк +13+15

Луганськ +14+16

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