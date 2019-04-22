Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Погода 22 квітня: точний прогноз по містах України

  • 19
Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

22 квітня погода в країні відзначиться незначними опадами у кількох областях та теплою погодою. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 22 квітня, у понеділок, в Україні прогнозується суха та малохмарна погода. Тільки у Карпатах можливі незначні дощі. Після нічних заморозків температура повітря прогріється до +13+18, вітер східний та південно-східний до 5-10 м/с.

У Києві 22 квітня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, температура вдень до +15+17.

Прогноз погоди на 22 квітня у містах України:

Погода 22 квітня: точний прогноз по містах України - фото 322917
  • Ужгород +15+17
  • Львів +15+17
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +14+16
  • Херсон +14+16
  • Полтава +14+16
  • Суми +14+16
  • Харків +14+16
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +14+16

Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 144
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • 15 квітня, 12:14
  • 575
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 161
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події