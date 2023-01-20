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Погода 21 та 22 січня в Україні – прогноз на ці вихідні

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Погода в Україні 21 та 22 січня 2023 - фото 1
Погода в Україні 21 та 22 січня 2023

21 січня та 22 січня в Україні не буде вже температурних рекордів – погода буде наближатися до своєї січневої норми. Детальніший прогноз читайте далі.

21 січня, у суботу, та 22 січня, у неділю, в Україні температура повітря в більшості областей України стане поміркованішою. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, температура якщо не буде наближеною до морозів, то хоча б повернеться на своє сезонне місце.

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У нічні години вже підморозять землю, дерева та дороги з тротуарами невеликі "мінуси". Впродовж дня 21-22 січня у більшості областей України очікується +1+5 градусів, завтра у південній частині ще затримаються вищі градуси, +7+12, також у суботу десь повискакують +5+7 ще й у центральних областях. Проте загальна тенденція – нормальне похолодання. Вітер у суботу побуде сильним, у неділю стихне до помірного. Опади. Мокрий сніг та дощ пройдуть завтра, в суботу, в західних областях України, ввечері охоплять Житомирщину та Київщину – підсунеться західний циклон. На решті території опади малоймовірні. 22 січня, в неділю, буде в Україні сухо повсюди, хіба що тумани можуть збільшувати вологість повітря. У Києві в суботу-неділю переважно без опадів, лише завтра ввечері можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Південно-східний вітер завтра сильніший, у неділю – слабший. У нічні години близько нуля, подекуди невеликий "мінус", тому обережно, слизько, а протягом дня 21-22 січня температура повітря у столиці становитиме +2+4 градуси. Вже без рекордів – спокійна синоптична ситуація", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 січня по містах України:

Погода 21 та 22 січня в Україні – прогноз на ці вихідні - фото 518655

Прогноз погоди на 22 січня по містах України:

Погода 21 та 22 січня в Україні – прогноз на ці вихідні - фото 518657

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