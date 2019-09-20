Погода 20 вересня в Україні: де пройдуть дощі з мокрим снігом

20 вересня в Україні все ще затримається холодна та волога погода зі штормовим вітром, а місцями можливий навіть мокрий сніг. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

20 вересня, у п'ятницю, в країні ще буде холодно, пройдуть періодичні дощі, а на заході це все доповнить штормовий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У більшості областей України 20-го вересня очікуються періодичні дощі, на високогір'ї Карпат із мокрим снігом. Вітер в Україні буде північно-західного напрямку, 5-12 м/с, а в західній частині України можливі штормові пориви до 15-20 м/с. У Києві п'ятниця очікується хмарною, із дощем та низькуватою температурою повітря, близько +12, +13 градусів", – наголосила вона. Щоправда, вже на вихідних ситуація з погодою почне покращуватись, а з початку нового тижня температура підійметься.

Прогноз погоди на 20 вересня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +13+15

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +13+15

Рівне +12+14

Луцьк +12+14

Вінниця +12+14

Хмельницький +12+14

Житомир +12+14

Чернігів +12+14

Черкаси +13+15

Миколаїв +15+17

Одеса +16+18

Херсон +15+17

Полтава +13+15

Суми +13+15

Харків +14+16

Дніпро +13+15

Запоріжжя +16+18

Донецьк +14+16

Луганськ +14+16

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