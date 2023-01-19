Погода 20 січня в Україні – синоптикиня попередила про мокрий сніг в одному з регіонів

20 січня в Україні відбуватиметься поступовий перехід до зимової погоди, а плюсова температура знижуватиметься. Детальніший прогноз читайте далі.

20 січня, у п'ятницю, в Україні тепла погода почне здаватися й наблизиться до стандартного стану січня. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, про якісь морози ще не йдеться.

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Проте в західних областях вже крутиться поблизу нуля, періодично – мокрий сніг. А наступними днями похолодання охопить більшу частину України. Поки що на Івана температура повітря в межах +6+11 градусів, на сході +3+7 градусів, на заході близько нуля. Південно-східний вітер ганятиме з сильними поривами – потихеньку! Опади – мокрий сніг – очікуються лише в західній частині України. У Києві 20 січня без опадів, рвучкий вітер, ще тепло, до +10 градусів. Якщо капосний туман не заблокує вищі градуси. Спробуємо розігнати його вітром. Надалі в Києві похолоднішає", – додала вона.

Прогноз погоди на 20 січня по містах України:

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