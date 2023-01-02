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Погода 2 січня в Україні – синоптикиня розповіла, доки буде тепло і без опадів
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2 січня в Україні триває тепла погода. Щодо опадів, то їх поки що теж не варто очікувати. Детальніший прогноз читайте далі.
2 січня, у понеділок, в Україні буде ближчим сухий антициклон Leonhard, аніж мокрий циклон Magdalene. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, опадів у понеділок в нас не буде.
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Наша територія ще й належатиме завтра теплому повітряному сектору, який, як поважний старий кіт, розлігся між атмосферними фронтами, що нас ніяк не можуть "укусити" дощами чи снігом. Тобто, в нас буде тепло. Температура повітря навіть вночі очікується в межах +1+7 градусів, а вдень досягатиме +7+12 градусів, трохи нижче завтра на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині, +6+9 градусів. Поривчатий вітер може завівати хіба що в Карпатах, на Луганщині, Донеччині, Харківщині. У Києві 2 січня переважатиме суха погода. Максимальна температура повітря досягне +9 градусів. Поки що в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо. 4-5 січня температура повітря почне знижуватися, 5 січня з'являться опади. А поки по-березневому тепло, виходьте подихати свіжим повітрям і побачити один одного, навіть незнайомих", – додала вона.
Прогноз погоди на 2 січня по містах України:
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