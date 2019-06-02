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Погода 2 червня: точний прогноз по містах

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

2 червня у більшості областей України очікуються опади у вигляді короткочасних дощів з грозами і навіть градом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 червня, у неділю, нетривалі дощі пройдуть на більшості території України. Грози місцями з градом і шквалами до 15-20 м/с прогнозуються у більшості північних та центральних областей, а також на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Прикарпатті та Черкащині.А середня температура вдень складе до +25+33.

У Києві 2 червня втримається волога погода з проясненнями, адже пройдуть дощі, а повітря вдень прогріється до +25+27.

Прогноз погоди на 2 червня у містах України:

Погода 2 червня: точний прогноз по містах - фото 331333
  • Ужгород +25+27
  • Львів +24+26
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +24+24
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Полтава +26+28
  • Суми +26+28
  • Харків +30+32
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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