Погода 2 червня: точний прогноз по містах

2 червня у більшості областей України очікуються опади у вигляді короткочасних дощів з грозами і навіть градом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 2 червня, у неділю, нетривалі дощі пройдуть на більшості території України. Грози місцями з градом і шквалами до 15-20 м/с прогнозуються у більшості північних та центральних областей, а також на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Прикарпатті та Черкащині.А середня температура вдень складе до +25+33.

У Києві 2 червня втримається волога погода з проясненнями, адже пройдуть дощі, а повітря вдень прогріється до +25+27.

Прогноз погоди на 2 червня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +24+26

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +26+28

Хмельницький +24+24

Житомир +26+28

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +30+32

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Полтава +26+28

Суми +26+28

Харків +30+32

Дніпро +30+32

Запоріжжя +30+32

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

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