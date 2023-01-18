Погода 18 січня в Україні – синоптикиня розповіла, коли розпочнеться похолодання

18 січня в Україні погода буде тепла, проте з сильними опадами та вітром. Детальніший прогноз читайте далі.

18 січня, у середу, напередодні другого Святвечора на Закарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у горах місцями з мокрим снігом.

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Погода ускладнюватиметься потужним штормовим вітром. Ще й наш Гідрометцентр попереджає про небезпеку сходження лавин – будьте дуже обережними! На решті території України 18 січня також переважатиме волога погода, періодично дощі, від невеликих до помірних, тумани. Південний вітер практично повсюди в Україні передбачається сильним, зі штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Температура повітря хоч якось компенсує некомфортну синоптичну ситуацію – буде тепло, впродовж дня +6+12 градусів, у південній частині +10+15 градусів, на сході Україні +3+8 градусів. У Києві в середу очікується сильний вітер! Періодично невеликий колючий дощ. Вночі у столиці до +5 градусів, завтра вдень +7+10 градусів, ближче до вечері в межах +5+7 градусів", – додала вона.

На Водохреще в більшості областей втримається незвично тепла погода, проте вже у західних областях розпочнеться похолодання, яке надалі поступово пошириться на всю Україну.

Прогноз погоди на 18 січня по містах України:

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