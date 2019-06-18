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Погода 18 червня: точний прогноз в Україні

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

18 червня в Україні очікується незначне послаблення спека, а дощі з грозами пройдуть у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 червня, у вівторок, майже по всій країні втримається суха та спекотна погода. Середня температура вдень коливатиметься від +24 на заході до +29 на сході. Синоптики попереджають про короткочасні дощі з грозами у західних областях, на Сумщині, на Черкащині, на Полтавщині, а також у районі Кропивницького.

У Києві 18 червня втримається малохмарна погода, істотних опадів не прогнозується, а повітря прогріється до +27+29.

Прогноз погоди на 18 червня у містах України:

Погода 18 червня: точний прогноз в Україні - фото 334843
  • Ужгород +26+28
  • Львів +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +27+29
  • Херсон +30+32
  • Полтава +26+28
  • Суми +25+27
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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