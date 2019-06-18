Погода 18 червня: точний прогноз в Україні

18 червня в Україні очікується незначне послаблення спека, а дощі з грозами пройдуть у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 червня, у вівторок, майже по всій країні втримається суха та спекотна погода. Середня температура вдень коливатиметься від +24 на заході до +29 на сході. Синоптики попереджають про короткочасні дощі з грозами у західних областях, на Сумщині, на Черкащині, на Полтавщині, а також у районі Кропивницького.

У Києві 18 червня втримається малохмарна погода, істотних опадів не прогнозується, а повітря прогріється до +27+29.

Прогноз погоди на 18 червня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +24+26

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +27+29

Хмельницький +26+28

Житомир +26+28

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +31+33

Одеса +27+29

Херсон +30+32

Полтава +26+28

Суми +25+27

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +29+31

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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