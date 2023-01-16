Погода 17 січня в Україні – синоптикиня попередила про сильний вітер

17 січня в Україні погода вируватиме різними опадами, вітрами та туманами. Детальніший прогноз читайте далі.

17 січня, у вівторок, в Україні очікується сильний вітер, напрямок – південний, південно-східний, пориви до 15-22 метрів за секунду. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, варто бути уважними та обережними щодо паркування автомобіля, також одягніть каптур на голову, щільний шалик, а ще уникайте старих дерев, білбордів, високих непевних конструкцій, не ставайте з сусідкою надовго під високим будинком, не залишайте нічого легкого на відкритих балконах.

І ще: Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

17 січня місцями пройдуть дощі, – переважно на заході та півночі, а також у південній частині України. У східних областях та в центрі – скоріше просто густа хмарність чи тумани. Мокрий сніг приєднається вибірково, залежно від температури повітря. Температура повітря протягом дня у вівторок становитиме +4+8 градусів, на півдні +7+12, в Криму до +15 градусів. На північному сході та сході України буде трохи свіжіше, вночі до -4 градусів, вдень 0+3 градуси. У Києві 17 січня очікується волога погода з періодичним дощем. Сильний південний вітер! Обережно! Вночі в столиці +1+3 градуси, завтра вдень +4+6 градусів", – додала вона.

Найближчими днями, 18-19-20 січня ще побуде тепла погода, під кінець тижня – похолоднішає. Коливання температури повітря будуть строкатими, зі значними контрастами по регіонах.

Прогноз погоди на 17 січня по містах України:

Читайте також: Магнітні бурі у січні 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні