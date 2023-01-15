Погода 16 січня в Україні – синоптикиня розповіла про синоптичний початок тижня

16 січня в Україні черговий тиждень розпочнеться вітряною погодою. Детальніший прогноз читайте далі.

16 січня, у понеділок, в Україні пориви південного вітру досягатимуть штормових значень. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, варто уникати тривалого перебування під хиткими конструкціями, високими будинками, старезними скрипучими тополями.

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Температура повітря 16 січня десь від -3 до +4 градусів. Далі по тижню – тепліше. Дощ, можливо з мокрим снігом, буде на заході, переважно мокрий сніг – на сході України. Всі решта – без істотних опадів. У Києві завтра сильний південний вітер! Без опадів. Максимально вдень +1+3 градуси. Далі – тепліше!", – додала вона.

Прогноз погоди на 16 січня по містах України:

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