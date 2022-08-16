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Погода 16 серпня в Україні: приготуйтеся до дощів з грозами

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Прогноз погоди на 16 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 16 серпня 2022 в Україні

16 серпня в Україні очікуються сильні опади з додатком у вигляді грому та блискавки. Детальний прогноз по містах читайте далі.

16 серпня, у вівторок, смуги дощів з грозами перетинатимуть всю Україну. Виділити область, де буде зовсім сухо й сонячно протягом всієї доби, неможливо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Переважатиме волога повітряна маса з періодичними грозовими дощами. Розподіл температури повітря залишається без змін:

У східній частині буде спекотно, до +30+34 градусів. На решті території очікується +24+28 градусів. У Києві 16 серпня буде не спекотно, +24, +25 градусів. Періодично дощ, гроза", зазначила вона.

Прогноз погоди на 16 серпня у містах України:

Погода 16 серпня в Україні: приготуйтеся до дощів з грозами - фото 511459

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