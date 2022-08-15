Погода 15 серпня в Україні: синоптик попередила про повернення спеки

15 серпня в Україні очікується зміна погода, оскільки опади відійдуть, а спека посилиться. Детальний прогноз по містах читайте далі.

15 серпня, у понеділок, настає середина серпня. А зріле літо – це солідна температура повітря, за словами синоптика. У цей день у східній частині України очікується чи не найсильніша сильна спека в Європі, вдень +36+38 градусів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Загалом в Україні буде повсюди спекотно. Максимальна температура повітря становитиме +29+34 градуси:

У західних областях повітря виявиться не аж таким пекучим, вдень у понеділок +25+30 градусів. Дощі та грози витягнуться від західної частини України до південної, захоплюючи часом центральні області. При грозах можливі локально зливи, град та шквалисте посилення вітру. На решті території якісь серйозні опади – навряд, – зазначила вона.

У Києві 15-го серпня переважатиме суха спекотна погода з максимальною температурою повітря +30+33 градуси.

Прогноз погоди на 15 серпня у містах України:

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