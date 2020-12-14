Погода 14 грудня: де очікуються дощі з мокрим снігом

14 грудня в Україні визначатиме погоду циклон, тому у більшості областей прогнозуються опади та мряка. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

14 грудня, у понеділок, циклон принесе дощ, мокрий сніг та мряку у північні, центральні, західні області та на Одещину. На решті території переважатиме суха погода, місцями з туманами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у південній та східній частинах країни також очікується сильний вітер.

"Температура повітря крутитиметься поблизу нуля – вночі до невеликих ’мінусів', вдень до 'плюсів'. Оці мікроколивання – капосні, бо знову при такій ситуації й далі підживлюють небезпеку ожеледь та ожеледиця. У Києві у понеділок мокрий сніг, дощ, льодяний дощ. Більш серйозні опади вночі та вранці. З другої половини дня попустить. Але ожеледь та ожеледиця – залишаються!! Будь ласка, без нагальної потреби не ходіть забагато вулицями, особливо попросіть своїх старших родичів, знайомих", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 14 грудня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів 0+2

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця -1+1

Хмельницький 0+2

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв +2+4

Одеса +4+6

Херсон +3+5

Сімферополь +9+11

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро +2+4

Запоріжжя +2+4

Донецьк -1+1

Луганськ-1+1

Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць