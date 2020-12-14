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Погода 14 грудня: де очікуються дощі з мокрим снігом

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

14 грудня в Україні визначатиме погоду циклон, тому у більшості областей прогнозуються опади та мряка. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

14 грудня, у понеділок, циклон принесе дощ, мокрий сніг та мряку у північні, центральні, західні області та на Одещину. На решті території переважатиме суха погода, місцями з туманами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у південній та східній частинах країни також очікується сильний вітер.

"Температура повітря крутитиметься поблизу нуля вночі до невеликих ’мінусів', вдень до 'плюсів'. Оці мікроколивання капосні, бо знову при такій ситуації й далі підживлюють небезпеку ожеледь та ожеледиця. У Києві у понеділок мокрий сніг, дощ, льодяний дощ. Більш серйозні опади вночі та вранці. З другої половини дня попустить. Але ожеледь та ожеледиця залишаються!! Будь ласка, без нагальної потреби не ходіть забагато вулицями, особливо попросіть своїх старших родичів, знайомих", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 14 грудня у містах України:

Погода 14 грудня: де очікуються дощі з мокрим снігом - фото 439008
  • Ужгород +2+4
  • Львів 0+2
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +4+6
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ-1+1

Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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