Погода 13 червня: прогноз по містах Україні

13 червня в Україні втримається висока температура повітря, а місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 червня, у четвер, в країні очікується суха та сонячна погода. Тільки вдень у Карпатах та на півночі Лівобережжя місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Середня температура вдень складе до +29+34. Свіжіше повітря буде у Карпатах - до +21+26.

У Києві 13 червня очікується малохмарна та спекотна погода до +31+33.

Прогноз погоди на 13 червня у містах України:

Ужгород +31+33

Львів +31+33

Чернівці +30+32

Івано-Франківськ +30+32

Тернопіль +30+32

Рівне +31+33

Луцьк +31+33

Вінниця +30+32

Хмельницький +30+32

Житомир +31+33

Чернігів +30+31

Черкаси +31+33

Миколаїв +31+33

Одеса +32+34

Херсон +31+33

Полтава +30+31

Суми +30+31

Харків +31+33

Дніпро +31+33

Запоріжжя +32+34

Донецьк +31+33

Луганськ +31+33

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