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Погода 13 червня: прогноз по містах Україні

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Погода 13 червня - фото 1
Погода 13 червня

13 червня в Україні втримається висока температура повітря, а місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 червня, у четвер, в країні очікується суха та сонячна погода. Тільки вдень у Карпатах та на півночі Лівобережжя місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Середня температура вдень складе до +29+34. Свіжіше повітря буде у Карпатах - до +21+26.

У Києві 13 червня очікується малохмарна та спекотна погода до +31+33.

Прогноз погоди на 13 червня у містах України:

Погода 13 червня: прогноз по містах Україні - фото 333868
  • Ужгород +31+33
  • Львів +31+33
  • Чернівці +30+32
  • Івано-Франківськ +30+32
  • Тернопіль +30+32
  • Рівне +31+33
  • Луцьк +31+33
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +30+32
  • Житомир +31+33
  • Чернігів +30+31
  • Черкаси +31+33
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +32+34
  • Херсон +31+33
  • Полтава +30+31
  • Суми +30+31
  • Харків +31+33
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +32+34
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +31+33

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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